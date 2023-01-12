Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda 1.5 milyar lira yatırım bedeli ve 820 istihdam hedefiyle 12 yeni firmaya 414 bin metrekare yer tahsis edildi.

Son tahsislerle birlikte Demirağ OSB’de yatırımcı firma sayısı 91’e, doluluk oranı ise yüzde 68’e ulaştı. 12 milyar 114 milyon lira yatırım bedeline ulaşan Demirağ OSB’de söz konusu firmaların üretime başlamasıyla birlikte 19 bin 491 kişinin istihdam edileceği açıklandı.