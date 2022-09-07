DÜZCE(İHA) – Düzce’de milli muaythai sporcuları sokak hayvanları için harekete geçti. Milli sporcular Cumayeri İlçesinde ormanlık alanda bulunan sokak hayvanlarını mama, tavuk etleri ile beslediler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de milli muaythai sporcuları sokak hayvanları için harekete geçti. Milli sporcular Cumayeri İlçesinde ormanlık alanda bulunan sokak hayvanlarını mama, tavuk etleri ile beslediler.

Düzce’de muaythai sporu yapan ve ringlerde milli forma ile ter döken sporcular, Cumayeri İlçesinde bulunan ormanlık alandaki sokak hayvanlarını beslemek için harekete geçti. Milli sporcular, yanlarında getirdikleri 100 kilogram kuru mama, 50 kilogram yaş mama, tavuk etleriyle birlikte sokak hayvanlarının yaşadığı alana gittiler. Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ile milli sporcular ayrıca sokak hayvanları için uyuz ve bakteri ilacı mamaya karıştırıp sokak hayvanlarını beslediler.

Yapılan etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Milli Antrenör Muhammet Bişgin; “Sokak hayvanlarına uzun süredir gelemiyorduk. Hasan kardeşim ve takipçilerimizle birlikte sokaktaki dostlarımız besleyelim istedik. Yaklaşık 100 kilograma yakın mama ve tavuk eti aldık. Hayvanların ilaçlamasını da yaptırdık. Hem onları mutlu edelim istedik. Çünkü buradaki hayvanlar sahipsiz değil” dedi.

Hayvanları esleyen milli sporcular daha sonra ormanlık alandan ayrıldı.