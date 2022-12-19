Mersin’de ringe çıkan 67 kilo dövüşçüsü İzzettin Altunsöz, rakibini adeta havada bayılttı.

Mersin’de ringe çıkan 67 kilo dövüşçüsü İzzettin Altunsöz, rakibini adeta havada bayılttı.

Mersin Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Süper Fight, kemeri müsabakasında İranlı kick boksçu Faryad Ahmadi’ye karşı ringe çıkan İzzettin Altunsöz, müsabakada fırtınalar estirdi. Genç yeteneğin üstüne giderek karşılaşmaya başlayan İranlı Ahmadi, baskı uygulayarak sporcuyu bunaltmaya çalıştı. Müsabakanın ilk bir dakikası rakibin ataklarıyla geçerken, İzzettin de karşı ataklarla kendisini savundu. Bu sırada rakibini çözerek henüz maçın 1 dakika 40’ıncı saniyesinde Ahmadi’ye sol bir kroşe indiren İzzettin Altunsöz, İranlı sporcuyu yere düşürdü. Ringe giren köşe adamları rakibi ayıltmaya çalışırken, Türk güreşçi gecenin galibi olarak ilan edildi ve Süper Fight kemerinin yeni sahibi oldu.

Altunsöz, bu sonuçla 18 maçta 7 nakavt gerçekleştirmiş oldu. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, bundan sonraki hedeflerinin yurt dışında Türkiye’yi temsil ederek, tanıtımını yapmak olarak açıkladı.