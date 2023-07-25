Mersin’in Tarsus ilçesinde, eski Ankara yolu üzeri Sağlıklı Mahallesi yakınlarındaki taş ocakları bölgesinde demir yüklü tırın dorse bölümünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, K.Ç.’nin sürücülüğünü yaptığı Tarsus istikametine giden 48 U 9471 çekici plakalı tırın 63 B 7817 plakalı dorsesinde yangın çıktı. Lastik patlaması sonucu çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, haber verilmesi üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında aracın dorse kısmı tamamen yanarken, yaralanan olmadı.