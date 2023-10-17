Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü tır yoldan çıkarak devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatarak, kendi imkanları ile kabinden çıktı.

Kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 55 AHK 103 plakalı demir yüklü Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek 100 metre sürüklendi. Kasasındaki her biri 2 tonluk demirlerin yola savrulduğu kazada sürücünün yardımına sanayi esnafı ile göreve giden askerler yetişti. Kaza sonrası yan yatan tırın kabininden kendi imkanları ile çıkan sürücü kazada yaralanmazken, yol bir süre tek şeritten sağlandı.