Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü hemzemin geçitte demir yolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yük treni çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin 5 köye bağlanan üst geçidin altında meydana geldi. Ahatlı köyü hemzemin geçitte 23021 sefer sayılı Karabük-Çatalağzı yük treni geçtiği esnada raylara fazla yaklaşan 64 yaşındaki Gülşen Çarşambacık’a çarptı. Trenin çarptığı kadın metrelerce savrularak olay yerinde can verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere trenin makinisti ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.