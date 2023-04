Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında 5 yıldır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022 yılı hedefi olan 1,9 milyar doları aşarak 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2021 yılına göre ihracatlarını yüzde 15 artırmayı başardıklarını aktaran Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, EİB çatısı altında 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik olduklarının altını çizdi. Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Ertan, birlik üyesi ihracatçı firmaların rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla son yıllarda dünya gündeminde öne çıkan demir-çelik ve demir dışı metaller sektörleri için çok büyük önem taşıyan “Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik” konularını stratejilerinin odak noktası haline getirdikleri bilgisini paylaştı.

URGE projesi

Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmaları özetleyen Ertan, “Sektörümüz mensubu 15 firmayla Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir URGE projesi başlattık. Projemizle katılımcı firmalarımıza eğitim, danışmanlık, yurt dışı heyet ve fuar organizasyonları gibi faaliyeteler ile destek olmaya çalışıyoruz. Nisan ayının başında Almanya’da gerçekleştirilen Green Steel World fuarını ziyaret ederek stratejimizin temelini oluşturan temiz üretim ve karbonsuzlaşma konularındaki son gelişmeleri yakından gözlemleme imkanı bulduk. Sektörümüzün endüstri 4.0 ve ötesi hakkındaki gelişmeleri takip ederek bilgilendirilmesi ve yerinde iyi uygulama örneklerini gözlemlemesi, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların görülmesi ve ülkemize bu uygulamaların nasıl adapte edilebileceğinin incelenmesi amacıyla Almanya’ya endüstri 4.0 konusunda inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretleri her yıl bir rutin haline getirerek güncel gelişmeleri yakından takip etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliğin çelik, demir ve demir dışı metaller sektöründeki firmalar arasında yaygınlaşması ve sürdürülebilir üretime geçişi desteklemek amacıyla dünya çapında bilinen Responsible Steel girişimine üye olduk” diyen Ertan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı sektörden paydaşlarımızla bir araya gelerek nasıl daha sorumlu üretim yapılabilir hususunu tartışıp temiz üretim yapan firmaların sertifikalandırılmasını amaçlıyoruz.”

"2023 yılında iki sektörel ticaret heyeti planlıyoruz"

Ege Demir ve Demirdışı Mellar İhracatçıları Birliğinin ihracatına katkı sağlamak, yeni pazarlar keşfetmek ve ihracat ağını genişletmek amacıyla ticaret heyeti

programları gerçekleştirmek için çalışma sürdürdüklerini genel kurul üyeleriyle paylaşan Ertan, mayıs ayı içerisinde İtalya’ya, 2023 yılının ikinci yarısında ise Fas, Şili gibi uzak ülkelere ticaret heyeti düzenleyecekleri bilgisini verdi.

"Enerji fiyatları Türkiye’de yüksek kaldı, kapasite kullanımımız düştü"

Pandemi döneminden beri hammadde, enerji, insan kaynağı maliyetleri, navlunların inişli çıkışlı bir seyir izlediğine işaret eden Ertan, “Korumacı önlemler, damping ve sübvansiyon davaları, kota uygulamaları da tabii ki yıllardır sektörümüzün omuzlarında bir yük. Özellikle enerji fiyatları sektörümüzü çok etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranımız geçtiğimiz yıl 75-80 bandındayken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 51’e kadar geriledi. Enerji fiyatları yüzde 43’lük payla en büyük ihraç pazarımız Avrupa’ya fiyat tutturmamızı engelliyor. Eğer hızlı adapte olup önlemlerimizi almazsak Yeşil Mutabakat’ın getirecekleri de kısa zamanda olmasa bile birkaç sene içerisinde sektörümüzü büyük oranda etkileyecek. İnanıyorum ki deprem, sel, ekonomik dalgalanma, enflasyon gibi ülkemizi etkileyen tüm olumsuzlukları atlatarak ferah günlere ulaşacağız” dedi.

Üç sorun ihracatının rekabetçiliğini önlüyor

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda divan başkanlığı görevini üstlenen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, ihracatçıların çözüm beklediği üç konuyu sıraladı. Enerji fiyatlarının dünyadaki düşüş oranlarının Türkiye’de realize olmadığının altını çizen Eskinazi, “Sektörümüzün rekabetçiliğinin artması için ülkedeki enerji fiyatlarının dünya piyasalarındaki fiyata bir an evvel kavuşması gerekiyor. Dünyada geçen sene düşen fiyatları biz ancak yavaş yavaş düşürdüğümüz için piyasalarda müşteri kaybetme riski yaşıyoruz. Ülkemizde de enerji fiyatları birden düşürülürse rekabetçiliğimizi bir an evvel kazanmış oluruz. İkinci bir mevzu ise ithalata dayalı ihracat yapan sektörlerimiz döviz kurlarında alım ve satım fiyatları arasında açılan makastan mağdur oluyorlar. Döviz kurlarının bankalardaki makasın bir an evvel kapatılmasını arzu ediyoruz. Yüzde 5-7 civarında oluşan makas karlılığımızı tamamen ortadan kaldırıyor. Kar etmediğimiz sektörde bir de cepten para kaybediyoruz. Bunun yanında kredi bulmakta yaşadığımız zorluklar var. Mümkün olduğu kadar çabuk bu kredi musluklarının açılması ve ihracat için gerekli devlet desteklerini ve Merkez Bankası kaynaklı kredilerin bir an evvel zaman kaybedilmeden ihracatçılara verilmesini istiyoruz. Daha sayılacak çok problem var ama ben acil olarak bu üç konunun bir an evvel halledilmesini ve sektörlerimizin bütün ihracatçının önünün açılmasını diliyorum” diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin mali genel kurul toplantısında 2023 yılı bütçesi 40 milyon TL olarak belirlenirken, 2023 yılı iş programı da karara bağlandı.