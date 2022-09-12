Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin örnek projelerinden biri olacağını belirterek, “Toybelen Sanayi Sitesi tamamlandıktan sonra da Gülsan’ın bulunduğu alanı müthiş bir yaşam alanına dönüştüreceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin örnek projelerinden biri olacağını belirterek, “Toybelen Sanayi Sitesi tamamlandıktan sonra da Gülsan’ın bulunduğu alanı müthiş bir yaşam alanına dönüştüreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi’nin dönüşümüne hız verdi. Toybelen’e yapılan yeni sanayi sitesi inşaatının hızla devam ettiği bölgede Gülsan’ın bulunduğu alanı da Millet Bahçesi ile bütünleştirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Samsunlulara güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

Çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı, 2023’te taşınacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile TOKİ tarafından inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi’ndeki 1526 dükkan ve 82 ticari birim ile altyapı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile temeli atılan Toybelen Sanayi Sitesi, altyapısıyla da güçlü bir yapıya sahip olacak. Türkiye’nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesi yatırımını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerini 2023’te yeni yerlerine taşıyacak.

Gülsan’ın bulunduğu alanı da dönüştürecek olan Büyükşehir Belediyesi burayı da Millet Bahçesi’ni içine alacak şekilde tasarlayacak. Karadeniz’in en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesini burada hayata geçirecek olan belediye, selatin camii, külliyesi, kültür ve eğitim alanları, 252 dönümlük botanik bahçesiyle Gülsan’ı müthiş bir yaşam alanına dönüştürecek. Toplam 650 dönümlük bu alan, adeta Samsun’un kalbi olacak.

Modern bir sanayi Samsun’a kazandırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin merkezinde kalan sanayi sitesinin kent yaşamına uygun ve Samsunluların kullanımına sunulması amacıyla dönüştürüldüğünü ifade etti. Hiçbir esnafın mağduriyet yaşamamasının öncelikleri olduğunu kaydeden Başkan Demir, “Toybelen Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birini hayata geçirmiş olacağız. 1526 dükkan ve 82 ticari birim ile birlikte altyapısı sağlam, ulaşım noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan, modern bir sanayiyi Samsunluların hizmetine sunacağız. Burada çalışan tüm vatandaşlarımız modern bir sanayi sitesinde çalışma imkanı bulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Pırıl pırıl, mükemmel bir altyapı, yağmur suyu, içme suyu gideri, kanalizasyon gideri, ticari alanları ile birlikte çok daha iyi bir alana sahip olacak Toybelen Sanayi Sitesi’nin Türkiye’ye örnek olacağının altını çizen Başkan Demir şunları söyledi:

“Her alanda samimiyetle, gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Tüm kadromuzla birlikte 7/24 sahadayız. Samsun’u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. İnsanlarımızı seviyoruz. Bu şehrin insanları için dertliyiz. Bu nedenle her bir projemizin odağında insanımız var. Gülsan Sanayi Sitesi’nin Toybelen’e taşınmasının ardından mevcut yerle ilgili de hemen çalışmaya başlayacağız. Cami, külliye, kültür ve eğitim alanları, botanik bahçesiyle birlikte Millet Bahçesi ile bütünleştirildiğinde Gülsan Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alan Samsun’un kalbi olacak. Burada yeni bir yaşam alanı oluşturacağız.”