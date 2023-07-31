Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 6. Karagöl Yayla Şenlikleri bünyesinde yapılan boğa güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, zaman zaman korku dolu anlar yaşandı.

Boğa güreşlerinde birbirlerini kovalayarak güreş alanı dışına kadar gelen boğalar, demir telleri kırıp seyircilerin arasına daldı. Korku dolu anların yaşandığı olayda kimse yaralanmazken, boğalar sahipleri tarafından yakalanıp sakinleştirildi.

Şenliklerin son bölümünde Rize, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir’den getirilen 42 boğa güreşti. Rakiplerinden kaçan bazı boğalar, güreş alanını çevreleyen tel örgülerin dışına çıktı.

Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, boğa sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Burası Yörüklerin yaşam biçimlerini sergilediği folklorik boğa gösterilerinin er meydanıdır” dedi.

Muğla Yöresi Boğa Güreşleri Koordinatörü Ümit Arslan ise “Bu yıl 6. Geleneksel Karagöl Boğa Güreşleri’ni gerçekleştiriyoruz. Kumluca halkı güreşlerini benimsedi. Tabii Yörükler hayvan işini seviyor. Nasip olursa 7. güreşlerde de görüşmeyi dileriz. Bu yıl güreşlerimize 6 ilden 42 güreş boğası ile katıldık” diye konuştu.