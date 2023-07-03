Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57’sini tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sümbül Konağı şehrimizin sosyal hayatına ve turizmine kazandırdığımız çok güzel bir tesis olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kenti, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak Saathane Meydanı Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projeyle birlikte meydanı geçmişteki ticari fonksiyonuna yeniden kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, meydanın tarihi kimliğini yansıtarak vatandaşların keyifli zaman geçireceği mekanlar oluşturuyor. Bu çalışmalardan biri olan, Sümbül Konağı’nın inşaatı sürüyor. İnşaatının yüzde 57’si tamamlanan, Sümbül Konağı’nın yapımının bitirilip faaliyete geçmesini vatandaşlar heyecanla bekliyor.

200 metrekarelik arsa üzerinde iki kat olarak inşa edilen Sümbül Konağı inşaat çalışmaları çerçevesinde zemin ve 1. kat dış cephe duvar, bodrum kat duvar, zemin kaplama ve tavan kaplama ile çatı imalatları tamamlandı. Zemin kat ve 1. kat asma tavan ve dış cephe ahşap kaplama imalatlarının ise devam ettiği belirtildi. Sümbül Konağı, kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak. Kafenin zemin katı, Saathane Meydanı ile uyumlu düzenlenecek. Yarı açık ve açık oturma alanlarının yanı sıra terası da bulunacak kafenin dış cephesi, Karadeniz’in geleneksel evlerinden esinlenilerek ahşap ve güneş kırıcılarla detaylandırılacak. Terasıyla birlikte 93 kişi kapasiteli Sümbül Konağı, donanım ve özellikleriyle Samsun’un simgelerinden biri haline gelecek.

“Sosyal hayata katkı sağlayacak”

Saathane Meydanı’nın tarihi kimliğini ve estetik konseptini, Sümbül Konağı Projesi ile tamamlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Saathane Meydanı’nın misyonunu tamamlayıcı nitelikteki Sümbül Konağı’nın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 57’si tamamlandı. Kafeterya olarak işletilecek konağın inşaatının hızla bitirilip vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sümbül Konağı şehrimizin sosyal hayatına ve turizmine kazandırdığımız çok güzel bir tesis olacak" diye konuştu.

“Heyecanla bekliyoruz”

Sümbül Konağı’nın inşaatının bitirilmesini büyük bir merakla beklediğini söyleyen Dürdane Alasulu, "Çok güzel bir proje. Tarihi ve güzel bir ortamda gençler olsun bizler olsun buraya geliriz çayımızı kahvemizi yudumlarız. Güzel vakit geçirme fırsatı buluruz. Gördüğümüz kadarıyla fotoğraflardaki gibi inşa ediliyor. İnşallah bir an evvel bitirilir hizmete açılır. Bitmesini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.