Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde üreticilere 1650 adet asma fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son 3 yılda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildiğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde üreticilere 1650 adet asma fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son 3 yılda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildiğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan "Asma Fidanı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Vezirköprü ilçesinde çiftçilik yapan üreticilere 1650 adet asma fidanı dağıtıldı. Dağıtım törenine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz ve teknik ekibi, Vezirköprü İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Son 3 yılda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım şehri Samsun’da sadece son 3 yılda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği verildiğini hatırlatarak, "Büyükşehir olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tarım politikamızla Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Samsun’da verilen destekler Türkiye’nin hiçbir yerinde verilmiyor. Türkiye’de en üst düzeyde destek Samsun’da veriliyor" dedi.

Vezirköprü’de yetiştiriciliği eskiye dayanan asmanın önemli bir bitkisel üretim şekli olduğunu da söyleyen Başkan Demir, "Asmanın Türkiye’de birçok bölgemizde yetiştiriciliği yapıldığı gibi ilimizde de yetiştiriciliğinin yapılması üreticilerimiz için ekonomik bir gelir kaynağıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak asma yetiştiriciliğini geliştirmek için üreticimizin her konuda yanında olarak bitkisel üretimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.