Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelerdeki arıtma tesisi yatırımlarıyla birlikte SASKİ’nin yıllık enerji tüketim maliyetinin 400 milyon liraya yaklaştığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelerdeki arıtma tesisi yatırımlarıyla birlikte SASKİ’nin yıllık enerji tüketim maliyetinin 400 milyon liraya yaklaştığını açıkladı.

İl genelinde kırsal mahallelerinin susuzluğunu gideren Samsun Büyükşehir Belediyesi, sondaj, keson kuyu, içme ve atık su arıtma tesisi inşa çalışmalarını da sürdürüyor. Bir yandan altyapı yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da enerji maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Bunun için güneş ve rüzgardan elektrik üretilecek GES ve RES projelerini hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor.

“Su fiyatı pahalı değil”

Başkan Mustafa Demir, “Su fiyatlarımız, algı operasyonlarının aksine pahalı değil. Kaldı ki, göreve geldiğimiz 2019’dan itibaren suya da zam yapmadık. Sadece bizden önce ayda 4,5 milyon lira SASKİ’yi zarara uğratan indirim kararını iptal ettik. Şu an tüketici fiyat endeksini (TÜFE) baz alarak 4 Kasım 2022 tarihi itibarıyla güncellenen su birim fiyatına göre Samsun, 30 büyükşehir arasında 15’nci sırada. Yani önümüzde suyu pahalı veren 14 il daha var. Türkiye’de mesken, iş yeri, kamu ve sosyal yardım gruplarından tahsil edilen birim fiyatta suyu en pahalı veren il Antalya. En ucuz su da Mardin’de. Su fiyatlarında indirip yapabilmek için enerji maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de yoğun bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

“Yüzde 30’u atık suya gidiyor”

Büyükşehir sıralamasında Samsun’daki su fiyatlarını 3 grupta anlatan Başkan Demir, “Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Havza, Tekkeköy ve Yakakent ilçelerini kapsayan birinci grubu baz alırsak şehrimiz 15. sırada. Birim fiyatımız 9,39 TL, atık su fiyatı 2,82 lira. KDV ve çevre temizlik vergisi dahil toplam 13,21 TL. Mesken başına 20 metreküp su tüketimi karşılığında bakım ve katı atık bedelleri hariç 264,13 TL alıyoruz. İkinci gruptaki Asarcık, Ayvacık, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme’yi baz alırsak şehrimiz, 19. sırada. Burada su birim fiyatımız 7,64 TL, atık su 2,29 TL. Toplamı vergiler dahil 10,87 TL. Karşılığında ödenen para ise 217,44 TL. 3. gruptaki Ladik ve Vezirköprü’yü baz alırsak da Samsun 26. sıraya geriliyor. Birim fiyat 6,12 TL, atık su 1,84 TL. Toplamı 8,84 TL. Karşılığında ise 176,88 TL ödeniyor. 3 grupta tüketilen suyun yüzde 30’u atık suya gidiyor” diye konuştu.

“Enerji gideri 400 milyon TL”

SASKİ’nin enerji tüketimine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Burada tesislerimiz en büyük paya sahip. Çünkü motorlar ve pompalar sürekli çalışıyor. Yıllık enerji sarfiyatı 101 milyon kilovat saat. Bunun yüzde 26’sı sondaj ve içme suyu terfi istasyonlarında, yüzde 18’i atık su arıtma tesislerinde, yüzde 17’si içme su arıtma tesislerinde, yüzde 10’u atık su terfi istasyonlarında, yüzde 2’si içme suyu depo aydınlatmada kullanıyor. Yüzde 1’i diğer tüketimlerdir. 2022 yılı toplam enerji maliyetimiz ise 400 milyon TL’ye yaklaştı” şeklinde konuştu.