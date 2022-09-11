Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, şehrin her noktasına hakkaniyetli bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Her anlamda güçlü bir kadroya sahibiz. Samimiyetle, hakkaniyetle ve gayretle çalışıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, şehrin her noktasına hakkaniyetli bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Her anlamda güçlü bir kadroya sahibiz. Samimiyetle, hakkaniyetle ve gayretle çalışıyoruz” dedi.

SBB Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesinde devam yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yolların kalitesini artırdıklarını ve her ilçeye her mahalleye bulundukları bölgenin koşullarına göre, sathi kaplama, asfalt ve beton yollar yaptıklarını ifade etti.

Nitelikli yönetim kadrosu ile hakkaniyet merkezli, gayretli ve zaman gözetmeksizin çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, “Her anlamda güçlü bir kadroya sahibiz. Hakkaniyetli yönetim sayesinde 17 ilçemizin tamamında çok güzel hizmetler yapıyoruz. Bu şehrin insanları için dertliyiz. Önceliğimiz insan. İnsan odaklı yatırımlara değer veriyoruz. Bu çerçevede Samsun’un altyapı problemlerini tek tek çözüyoruz. Ulaşılmayan mahalle bırakmadık. Yolların konforunu ve kalitesini artırıyoruz. Bunun için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarla altyapıyı tamamlarken ilçelerimize görsel bir güzellik de kazandırıyoruz. Tüm bunları da kendi ekiplerimizle ve kendi ürettiğimiz malzemelerle hayata geçiriyoruz. Bu çok önemli. Bu sayede verimliliğimizi de artıyoruz” diye konuştu.