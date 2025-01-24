Edirne’de inşaat işçisinin demir parçası sanıp oyun oynadığı ve arkadaşlarının yanına getirdiği cisim askeri mühimmat çıktı. Havan mermisi bomba imha uzmanları tarafından muhafaza altına alındı.

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yapımı devam eden huzurevi inşaatında çalışan işçilerden Erol Kocakurt, toprakta kazı yaptığı esnada bir parça buldu. Dikkatini çeken cisimle oynamaya başlayan ve arkadaşlarının yanına getiren Kocakurt, bulduğu cismin askeri mühimmat olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, mühimmatın bulunduğu yerde ve muhimmatta incelemelerde bulundu. Polis Olay Yeri İnceleme Timinin ve Bomba İmha ekibinin incelemelerinin ardından, havan mermisi polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

İnşaat işçisi Erol Kocakurt, bulduğu cismin askeri mühimmat olduğunu bilmeden alıp arkadaşlarının yanına getirdiğini belirterek, "Demir parçası sanıp arkadaşlarımın yanına getirdim. Arkadaşlar bunun bir havan mermisi olduğunu söyleyince polis ekiplerine bilgi verdik. Askeri mühimmat olduğunu öğrenince çok korktum" açıklamasında bulundu.