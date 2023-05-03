Kent merkezindeki 5 otopark projesi ile ilgili inşaat çalışmaları ve diğer süreçlerin devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Parklanma ve otopark problemlerine ciddi çözüm üreten projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde otopark kapasitesini yükseltmek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı inşaatı biten ve devam eden otopark projeleri ile parklanma sorununa kalıcı çözümler getiriliyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde projelerde yapılıyor

Yer altına inşa edilen 147 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı’nın geçen yıl hizmete girmesinin ardından Havza ilçesinde 340, Çarşamba’nın doğu yakasında da 240 araç kapasiteli mekanik katlı otopark projelerinin inşaatı tamamlandı. Test süreçleri biten iki proje açılış için gün sayıyor. Kent merkezinde ise 19 Mayıs Mahallesi’nde 104, Rasathane Mahallesi’nde ise 169 araç kapasiteli olarak yapılacak mekanik katlı otoparkların inşaat çalışmaları devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Anakent İş Merkezi’nin bulunduğu alana yapılacak proje kapsamında yer altına 3 katlı 200 araçlık konvansiyonel otopark yapılıyor. Ayrıca yıkım çalışmaları devam eden belediye hizmet binasının bulunduğu alana inşa edilecek ticaret merkezinin altına 206 araç kapasiteli iki katlı otopark projesi gerçekleştirilecek. Canik ilçesinde yapılması planlanan otopark projesi ile ilgili ise sürecin devam ettiği belirtildi.

“Yıl sonuna kadar inşaatı bitirilecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anakent İş Merkezi’nin alanına yapılacak 3 katlı konvansiyonel yer altı otopark projesinin yapımına başlandığını, yüklenici firmanın şuan kalıpları hazırladığını ifade eden Başkan Demir, “200 araç kapasiteli yer altı otopark projemizi yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Açık alan kısmına da kafe ve restoranlar yapacağız. Böylelikle halkımıza yeni ve modern bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. 19 Mayıs ve Rasathane Mahallelerinde iki mekanik katlı otopark projemizin inşaatı sürüyor. Yapımı süren 3 projemizi de 2024 yerel seçimlerinden önce hizmete sunmuş olacağız. Canik ilçemize kazandıracağımız mekanik otopark projemizde kamulaştırmayla ilgili hukuki süreç biter bitmez ihalesini yapacağız. Belediye hizmet binasının da yıkımına başlandı. Altı otopark üstü de çarşı olacak. Ladik ve Vezirköprü ilçemize yapacağımız otopark projelerimizle ilgili süreç ise devam ediyor. Parklanma ve otopark problemlerine ciddi çözüm üreten projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” diye konuştu.