Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri gerek kent merkezi gerek kentin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı hamlelerle kırsal bölgelerin ulaşım altyapısının standardını yükseltiyor. Uzun yıllardır yol ile ilgili sorun yaşanan Tekkeköy ilçesi Kargılı Mahallesi’ndeki ulaşım çilesi de yapılan çalışma ile sona erdi. 8 mahalleyi birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda önce genişletme ardından da A tipi sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

“Yol problemi yaşayan mahalle kalmayacak”

Kırsal bölgelerdeki mahallelerin yol problemlerini ortadan kaldırmak için ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentimizde yol problemi yaşayan mahalle kalmayacak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız gayretle ve özveriyle devam ediyor. Hedefimize büyük oranda yaklaştık. Planlamaların önünde bir çalışma temposu içindeyiz. Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor" diye konuştu.

“Çilemiz bitti”

Yeni yolun yapılması nedeniyle mahalle sakinlerinin büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kargılı Mahallesi Muhtarı Necdet Baycu,"Bu yol ile ilgili daha önce sıkıntımız çok büyüktü. Uzun yıllardır çözülemeyen sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir çözdü. Daha önce yol dar olduğundan çok sorun yaşıyorduk. Şimdi genişletildi tüm şoförler rahatladı. Bir senenin içinde yolu hem genişlettiler hem de asfaltımızı yaptılar. Virajlar düzenlendi. Yıllardır süren çilemiz bittiği için artık yüzümüz gülüyor” şeklinde konuştu.