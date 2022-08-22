Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne maden işçileriyle bir araya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne maden işçileriyle bir araya geldi.

GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş, Şube Teşkilat Sekreteri Şerafettin Yavaş ile birlikte Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde maden işçilerinin sorunlarını dinledi. Demir, 08.00-16.00 vardiyasından çıkan maden işçilerine geçmiş olsun dileklerini sunarken 16:00-00:00 vardiyasında çalışan maden işçilerine kazasız mesailer diledi. İşçiler, Demir’e yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafları çektirdi. Demir ve şube yöneticileri ardından TTK Üzülmez Müessesesi Müdürü Murat Köseoğlu’nu ziyaret etti.

İşçilerin sorunlarını dinleyerek notlar alan Demir, “Maden işçilerimizle her zaman beraberiz. Bugün mesailerini bitiren kardeşlerimi ocak önünde karşıladım. Mesaisine başlayan işçilerimizi de ben ve yönetim kurulu üyelerimle birlikte uğurladık” dedi.