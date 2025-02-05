Mersin’de narenciye tesisi içerisinde manevra yapan tırın şoför kabinine korkuluk demiri saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan narenciye tesisine yükleme için gelen Ökkeş P. idaresindeki yabancı plakalı tır, manevra yaptığı sırada tesisteki korkuluk demiri şoför kabinine saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, sürücü Ökkeş P., sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürcüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.