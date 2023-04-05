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Müsabakaların ardından dereceye giren okullar ise şu şekilde:

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği sona erdi. 18 okulun katıldığı yarışlar minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler, 25-28 Nisan tarihinde Yozgat’ta yapılacak Bölge Yarışması’nda mücadele etme hakkı kazandı. Demir Karamancı Orta Okulu ve DemirKaramancı Lisesi’nin geçmiş yıllardan tecrübesiyle bu yılda bölge yarışmalarında önemli dereceler alması bekleniyor.

Kayseri’de düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Demir Karamancı Orta Okulu ve Lisesi, müsabakaların sonunda zirvede yer aldı.

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