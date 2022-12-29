Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi’nde H.A.’ya ait kullanılmayan sera alanında bulunan demir kapıyı parçalayarak çalmaya çalışan Ş.D. (33), M.D. (18) ve H.D. (26) isimli 3 şüpheli, devriye tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir sera alanındaki demir kapıyı çalmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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