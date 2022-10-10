Balıkesir’in Bandrma ilçesinde Hacıyusuf Mahallesi 17 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinde okulun demir kapısına ayağı sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir’in Bandrma ilçesinde Hacıyusuf Mahallesi 17 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinde okulun demir kapısına ayağı sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine arkadaşları ile birlikte futbol oynamaya gelen H.U. (15), oyunu bittikten sonra bahçeden çıktığı sırada kapalı olan okulun demir kapısından atlayıp çıkmak istedi. Atladığı sırada talihsiz çocuğun ayağı demir kapıya sıkıştı. Çocuğun arkadaşları ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucunda H.U.’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.