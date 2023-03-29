Aydın’ın Germencik ilçesinde bir evin bahçesinden çit demiri hırsızlığı ile ilgili olarak hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bozköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinden 11 adet çit demiri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.