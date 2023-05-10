Eskişehir’in işlek bir bölgesinde araçların geçmemesi için koyulan duba çevre esnafının tahminine göre yük indiren araçlar tarafından kırıldı.

Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, Hamamyolu Caddesi’nin hemen yanında olan Tuğlan Sokak’ta araçların, yayaların arasından geçmesine engel olmak için koyulan duba kırıldı. Demir dubanın gece saatlerinde mal indiren bir kamyon tarafından kırıldığı tahmin edilirken, çevre esnafı bazı sürücülerin bu şekilde direklere çarptığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda aynı bölgede bir kamyon aynı dükkânın tentesine 3 günde 2 defa çarparak tenteyi kullanılamaz hale getirmişti. Bölgedeki vatandaşlar, sürekli olarak bir yerlere çarpan duyarsız sürücülerden şikayetçi.