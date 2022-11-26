Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Hüsrev Tercan, ATM’den çektiği 100 liralık banknotun hatalı çıktığını belirterek, "Ben de değerinde bir teklif gelirse parayı satmak isterim" dedi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Hüsrev Tercan, ATM’den çektiği 100 liralık banknotun hatalı çıktığını belirterek, "Ben de değerinde bir teklif gelirse parayı satmak isterim" dedi.

Yeni Sanayi Sitesi’nde demir doğrama işi yapan Hüsrev Tercan, iki gün önce ATM’den para çekti. Çektiği parayı kontrol eden Tercan, 100 liralık bir banknotun ön yüz sağ üst köşesindeki 100 yazan rakamın ‘0’ının yarısının olmadığını fark etti. Hatalı banknot için internette araştırma yapan Tercan, koleksiyonerler tarafından hatalı basım paralara ilgi gösterildiğini ve yüksek miktarda para teklif edildiğini öğrendi. İlk başta hatalı banknottan maddi bir değer beklemediğini anlatan Tercan, “Yaklaşık iki gün önce ATM’den para çektim. Parayı sayarken 100 liralık bir banknotun sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Hatalı para ile ilgili çocuklarıma bilgi verdim. İlk başta çok önemsemedim ve maddi bir değeri olduğunu bilmiyordum. Çocuklarım internetten araştırdıklarında hatalı banknotların yüksek meblağlara satıldığını görmüşler. Ayrıca bir arkadaşım da beni ‘Dikkat et, elindeki para çok değerli, yüksek fiyatlara satıyorlar’ şeklinde uyarınca elimdeki paranın değerli olduğunu anladım” dedi.

Koleksiyonerler veya meraklılarına parayı satabileceğini ifade eden Tercan, “Darphaneden hatalı banknot çıkma olasılığı çok az. Bu ve bunun gibi paralar da bundan dolayı çok değerli oluyor. Ben de değerinde bir teklif gelirse parayı satmak isterim. Yoksa da parayı evde bekletirim, muhafaza ederim. Çocuklarıma bir hatıra olarak kalır. İnternette 75 bin-200 bin lira arasında değer biçmişler. Fakat fiyatı o kadar eder mi bilmiyorum. Hoşumuza giden bir fiyat veren olursa satarım” diye konuştu.