Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çiftçilerimizin her konuda yanındayız. Biz desteğimizi sürdüreceğiz, onlarda üretimini sürdürmeye devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çiftçilerimizin her konuda yanındayız. Biz desteğimizi sürdüreceğiz, onlarda üretimini sürdürmeye devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 3 yılda 5 bin 165 üreticiye silajlık mısır, yem bezelyesi tohumu, korunga tohumu, yonca tohumu, süt otu tohumu ve çim otu tohumu dağıtarak kaba yem ihtiyacı noktasında destek oldu.

Arıcılığa destek

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 336 arıcıya 1000 adet arı desteğinde bulunurken 150 arıcıya da plastik tabanlı polen tuzaklı boş kovan, arıcı maskesi, arıcı körüğü, temel petek, propolis tuzağı, şurupluk ile arı zehiri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması kapsamında 300 üreticiye 1500 kaz desteği sağladı. Kuluçka makinesi, süt soğutma tankı ve paketleme makinesi gibi desteklerle de çiftçinin yüzünü güldürdü.

Her alanda üreticinin yanında olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti kaba yem ihtiyacı. Biz bu konuda çiftçilerimize destek olmak adına 3 yılda önemli destekler sağladık. Yine arıcılıkta, süt üretiminde makine, ekipman destekleri, hayvansal desteklerle de çiftçimizin yanında olduk. Biz desteğimize devam edeceğiz, onlar üretimini sürdürecek. Onların üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Samsun olarak üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.