Demir ve demir dışı metallerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2’lik, çelikte ise yüzde 38,8’lik düşüş görüldü. Düşüşlere rağmen demir-çelik sektörü 2 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye ihracatının yüzde 11,1’ini gerçekleştirdi.

Yeşil dönüşüm nedeniyle dünyada hurdaya olan talebin arttığını vurgulayan ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Biz de hurda ithal eden bir ülkeyiz, hurdaya olan yoğun talepten dolayı tedarik çok zorlaştı. Geri dönüşümün yapılması ve enerji desteğinin sağlanması halinde kapasitelerin de artmasıyla önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarımızı daha yukarılara çıkarabiliriz” dedi.

Türkiye demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörleri küresel talepteki daralmanın yanı sıra, depremlerin olumsuz etkisiyle beraber şubat ayında çift haneli düşüşler yaşadı. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 19,2’lik düşüşle 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 38,8’lik azalışla 1 milyar 69 milyon dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,4 pay alırken, çelik ise yüzde 5,7 paya sahip oldu. İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen Türkiye’nin şubat ayı ihracatının yüzde 11,1’lik kısmını üstlendi.

Üretimi deprem bölgesine yakın olan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) üye firmalarında yaşanan kayıpların etkisiyle gerçekleşen düşüş Türkiye genelinden fazla oldu. Şubat ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9’luk azalışla 55,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 69,9’luk düşüşle 63 milyon dolar oldu.

Savaş ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle küresel talepte ciddi bir daralmanın yaşandığı geçen yılın ardından, özellikle bu yıl 2022 yılının ikinci yarısına göre daha olumlu bir yıl beklediklerini söyleyen ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ancak depremlerin etkisiyle hem maddi hem manevi olarak düşüş yaşadıklarını belirtti. Başta İskenderun ve Adana gibi illerde yapılan üretimlerin yavaşladığını ifade eden Tosyalı, “Hiç beklemediğimiz bir felaket yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve sabır diliyoruz. Bu yıkımın ekonomik hasarı da büyük olacak. Sektör olarak elimizi taşın altına koyarak yaralarımızı birlikte sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan üretimi yeniden ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan bugünün en acil ihtiyacı olan barınma problemini çözmek için konteyner kentler kuruyoruz. Sektör olarak konteynerlerin üretimi ve afet bölgelerine kurulumunu sağlayarak binlerce kişiye yardımcı olabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sadece şubat ayında deprem etkisiyle toplam ihracatın 1,5 milyar dolar civarında etkilendiğini aktaran Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Yeniden toparlanmak zaman alacak gibi görünüyor. Bu noktada sanayiciye ve çalışanlara verilecek destekler çok kıymetli. Bilindiği gibi geçen yıldan bu yana artan enerji maliyetleri en çok bizim sektörümüzü etkiledi. Enerji yoğun bir sektör olarak fiyat rekabetçiliğimizi azaltan bu süreç, akabinde kapasite kullanım oranlarımızı da düşürdü. Enerjide verilecek destekler rekabetçiliği yeniden kazanabilmemiz için kritik önem arz ediyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise tüm dünyada yeşil dönüşüm nedeniyle hurdaya olan talebin artması. Biz de hurda ithal eden bir ülkeyiz, hurdaya olan yoğun talepten dolayı tedarik çok zorlaştı. Demir-çelikte geri dönüşüme odaklanılması ve enerji desteğinin sağlanması halinde kapasitelerin de artmasıyla önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarımızı çok daha yukarılara çıkarabiliriz.”

Şubatta Türkiye geneli sektörel ihracatta en başarılı ülke 210,1 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 130 milyon dolar ile İtalya, 106,3 milyon dolar ile İsrail izledi. ADMİB’in ihracatında da yine Almanya’nın 10,5 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 8,1 milyon dolarla Irak ve 6,4 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 10 ülke arasında en fazla artış yüzde 193 ile Yunanistan’da kaydedildi.

Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik sektörlerinin şubat ayı sektörel ihracatı ürün grubu bazında incelendiğinde; demir çelik diğer grubunun 221,6 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ürünü 196,1 milyon dolar ile inşaat aksamı, 161,3 milyon dolar ile demir çelik çubuk izledi.

ADMİB’in ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; inşaat aksamı yüzde 15,5 milyon dolar ihracatı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 15,3 milyon dolarla, demir çelik adi metallerden diğer eşya mobilyalar ve 13 milyon dolar ile demir çelik boru diğer takip etti. Alüminyum örme halat yüzde 111 artışla dikkat çekti.