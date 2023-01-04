Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere çarptı. Feci kazada yerinden kopan bariyer aracın ön tarafından girip kapıdan çıkarken, araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde oluşan görüntü ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere çarptı. Feci kazada yerinden kopan bariyer aracın ön tarafından girip kapıdan çıkarken, araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde oluşan görüntü ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansu Şahin (26) yönetimindeki 07 AYV 383 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer yerinden kopup aracın ön tarafına girerek, sürücü tarafındaki ön kapıdan çıktı. Yaklaşık 20 metre bu şekilde ilerleyen aracın içindeki sürücü Şahin ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Şahin’i, aracın direksiyonunu sökerek sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim dilen Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, olay yerinde oluşan görüntü kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.