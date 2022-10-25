Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz çok kritik bir öneme sahip. Kent trafiğimizle ilgili her türlü istatistik veri burada toplanacak. Kavşaklar ve sinyalizasyon sistemi buradan koordine edilecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz çok kritik bir öneme sahip. Kent trafiğimizle ilgili her türlü istatistik veri burada toplanacak. Kavşaklar ve sinyalizasyon sistemi buradan koordine edilecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve hizmete alınan Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ile birlikte kent içi trafikte yeni bir dönem başlamış oldu. Yapılan çalışmalar ile kavşakların yüzde 80’inin sinyalizasyon sistemi adaptif ve dinamik hale getirildi. Kameralarla takip edilen kent içi trafikte her hangi bir olumsuz durumda ise kavşakların sinyalizasyon sistemine uzaktan müdahale ediliyor.

Uzaktan bilgi ve yönlendirmede yapılabilecek

Dinamik ve Adaptif Kavşak Sinyalizasyon Sistemleri’nin çalışması ile birlikte özellikle arıza takibi, kavşaktan birim zamanda geçen araç sayısı, araç türleri, tasarruf edilen yakıt miktarı, azaltılan karbondioksit salınım miktarı gibi istatistik verilerinin takibi yapılabiliyor. Ayrıca kavşakların çalışmasındaki verimlilik, saatlik-günlük-haftalık performans raporlaması yapılabiliyor. Trafik yoğunluğundaki sıra dışı gelişmelerde (Trafik kazası, hemzemin trafik artışına bağlı yoğunluk oluşması) sisteme uzaktan erişim yapılarak müdahale edilebiliyor. Yine sistemle birlikte trafikte bulunan araç ve yayalara uzaktan erişimle video mesaj sistemini kullanarak bilgi ve yönlendirme yapılması sağlanırken kavşaklara monte edilerek takılmış olan balık gözü kameralarla trafik akışını ve kavşaklar canlı olarak izlenebiliyor.

“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi kritik bir öneme sahip”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin Kent Yönetim Merkezi’nden yönetileceğini söyleyerek, “Bu projenin gerçekleştiriliyor olması kentimiz için çok önemli. Mevcut durumumuzda kavşakların yüzde 80’i adaptif ve dinamik hale getirildi. Sistemin olumlu geri dönüşlerini çok net bir şekilde görüyoruz. Tamamının devreye girmesiyle birlikte kent trafiğinde artık yeni bir dönem de başlamış olacak. Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz de bu anlamda çok kritik bir öneme sahip. Kent trafiğimizle ilgili her türlü istatistik veri burada toplanacak. Gerekli analizler ve değerlendirmeler yapılabilecek. Kavşaklar ve sinyalizasyon sistemi buradan koordine edilecek. Mevcut haliyle trafikte gerçekleşen olumsuz durumlarda kavşakların sinyalizasyon sistemine bu merkezden müdahale de bulanabiliyoruz” diye konuştu.