Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında Demir ailesine ait ev kullanmaz duruma geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yumurtaş köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde Ahmet Demir isimli vatandaşın evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, hemen durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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