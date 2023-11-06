OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, OEDAŞ’ın Cumhuriyet tarihi boyunca Afyonkarahisar’a yapılan en büyük elektrik dağıtım yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Demir, Afyonkarahisar’da bir sivil toplum kuruluşu tarafından ‘Yüzüncü Yılda Yüz Başarılı İnsan Ödülü’ne layık görüldü. Gerçekleştirilen etkinlikte ödülü aldıktan sonra bir açıklama yapan Demir, şirketin kentte gerçekleştirdiği yatırımlardan bahsetti. OEDAŞ’ın Cumhuriyet tarihi boyunca Afyonkarahisar’a yapılan en büyük elektrik dağıtım yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, “2017-2022 yılları şehrimize 1,7 milyar TL’lik yatırım yaptık. Diğer taraftan sosyal sorumluluk projelerimizle hayata değer kattık. En son geçtiğimiz ay Can Dostlar projemiz kapsamında Afyonkarahisar Belediyemiz ve HAYTAP iş birliği ile sokak hayvanları için bir tedavi odası açtık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yatırımlarımızı ve diğer tüm faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesinden dolayı büyük onur duyuyoruz.” diye konuştu.