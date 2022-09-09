Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Aktepe köyünde tadilatını yaptırdığı eski köy okulu okuma ve eğitim salonu olarak hizmete açıldı.

Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Aktepe köyünde tadilatını yaptırdığı eski köy okulu okuma ve eğitim salonu olarak hizmete açıldı.

Sanatçı Demet Akaın’ın tadilatını yaptırarak babası Ali Akalın’ın isminin verildiği Okuma-Yazma Okulu için açılış töreni düzenlendi.

Aktepe köylülerinin ve köydeki öğrencilerin, yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde konuşan

Köyü Muhtarı Hüseyin Seyyidhanoğlu, “Beşiktaş Çarşı Kadın Grubu Avukatı Devrim Alparslan ile iletişime geçerek virane durumda olan köy okulunun restore edilmesi için destek istedik. Bizi kırmadılar. Çarşı Kadın grubundan Demet Akalın’a ulaşılmış ve Demet Hanımda projeyi kabul ederek merhum babasının adına okul binasını komple tadilat ettirdi. Köyümüz sakinlerinin okuma, yazma ve çeşitli eğitimler alabileceği bir müessese haline dönüştürdü. Kendisine Alucra ilçemiz ve Aktepe köyüm adına müteşekkiriz. Şimdi de kütüphane kurulması için destekler geliyor inşallah onu da yapacağız. Alucra ilçemizin tek aktif köy okulu olan Yeşilyurt köyündeki öğrencilerimiz içinde kırtasiye yardımı yapılacağı müjdesi verildi. Ayrıca köy okulumuz için gelen ve artan boyalarında Yeşilyurt köyü ilkokulunun boyanması için bu köyümüzün muhtarına teslim ettik. Demet Hanım en kısa zamanda köyümüzü ziyaret edeceğini iletti” dedi.

Sanatçı Demet Akalın ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Nur içinde yat güzel babam, her okumayı söken babamı da duasına eklerse bana yeter” paylaşımında bulundu.