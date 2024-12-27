Ordu’da yaşayan 63 yaşındaki Muzaffer Şahan, 3 yıldır mücadele ettiği demans hastalığından kaynaklı yaşadığı kaybolmalarına Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Saat Projesi’ ile son verecek.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde ikamet eden Muzaffer Şahan, yaşadığı demans rahatsızlığı sebebi ile kayboluyor, ailesinin onu bulması ise saatler alabiliyor. Defalarca tekrarlanan bu olaydan üzüntü duyan Şahan, ailesi babalarının bu durumdan kurtulması için çareyi Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan Akıllı Saat Projesi’nde buldu.

Muzaffer Şahan’ın aynı durumu bir daha yaşamasını istemeyen ailesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin muhtemel kaybolma ve düşme olaylarına karşı önlem almak için geliştirdiği cihaz olan akıllı saat için talepte bulundu. Talep üzerine harekete geçen ekipler, Muzaffer Şahan ve ailesini evinde ziyaret ederek akıllı saati teslim etti. Muzaffer Şahan’a takılan saatin kullanımı ekipler tarafından ailesi ve kendisine anlatıldı. Verilen saat ile birlikte babalarının artık güvende olduğu bilen ailesi Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

“Bu hizmet hayatımızı kolaylaştıracak”

Babasının yaşadığı bu üzücü olaylardan akıllı saat ile kurtulacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Volkan Şahan, “Bu hizmetten yararlandığım için oldukça duygulandım. Babam sürekli kayboluyor, bazen buluyoruz, bazen ise hemen bulamıyoruz. Bu da bize oldukça sıkıntı yapıyor. Aldığımız bu hizmet artık bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Artık bu saat ile babamı takip edebileceğiz. Korkuyla yaşamayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, iyi ki varlar. Bize yardımcı oldular, sesimize kulak verdiler, çok mutluyuz” dedi.

Akıllı saatin özellikleri

Konum görüntüleme, düşme sensoru ile tehlikeyi bildirme, ilaç hatırlatma ve nabız ölçme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcı gibi özelliklerle donatılmış olan akıllı saat, hasta ile yakını arasında kolay ve sağlıklı iletişim sağlıyor.