Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin Akdeniz Belediye Başkanı ile bazı meclis üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulunarak, "Bugün DEM Parti ile Konya belediyeleri arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 9 Kasım 2011’deki depremde yıkılan Bayram Oteli’nin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adının verildiği Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Hatimoğulları, Van’da depremin büyük acılara neden olduğunu belirtti. Türkiye’de son 100 yılda 7 ve üzerinde yaklaşık 16 deprem ve sayısız selin meydana geldiğini ifade eden Hatimoğulları, "Van depreminde ise buraya Japonya’dan kalkıp gelerek Van halkıyla mükemmel bir dayanışma sağlamış olan sevgili Miyazaki’yi burada kaybettik ve ben kendisini saygıyla anıyorum. Buradan da Japon halkına bizlerle, Van halkıyla ve Türkiye halklarıyla göstermiş oldukları dayanışmadan dolayı kendilerine de teşekkürlerimizi sunuyorum. Sadece deprem değil, Van ve bütün bölge aynı zamanda çığ tehlikesi ile karşı karşıya olan bir bölge. Yoğun kar yağışı, yoğun soğuklar, yağmurlar, bütün bunlar doğal afetleri oluşturan etmenlerdir. AKOM’un sadece Van’a değil, bütün bölgeye hizmet edecek olması da bütün bölgemiz için oldukça hayırlı ve önemli bir iş. O bakımdan da gerçekten canı yürekten arkadaşlarımızı bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Mersin’de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ile bazı meclis üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili Hatimoğulları, “Sabaha karşı eş bakanlarımız ve yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ile bazı müdürlerimiz gözaltına alınmıştır. Belediyede şu an kolluk kuvvetlerinin kuşatması var. Hiçbir meclis üyesi ve çalışan içeri alınmıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. DEM Parti belediyeleri AKOM gibi oluşumları oluşturmak, kentlere hizmet etmek için seçildi. Bugün DEM Parti ile Konya belediyeleri arasında hiçbir fark yoktur. Ankara’ya seslenmek istiyorum, seçme ve seçilme hakkımız elimizden alamazsınız. Erken dönemde bu ülkede seçme ve seçilme hakkı demokrasinin asgari şartları olarak belirlenmiştir, anayasal güvence altına alınmıştır. Bu hakkımız sizlere vermeyeceğiz ve bizim belediyelerimiz başta AKOM olmak üzere, bu kentin ihtiyacı olan yolu, suyu gibi bu kentin ihtiyacı olan sosyal, kültürel faaliyetleri üretmek üzere seçilmiştir. Belediyelerimizi rahat bırakın. Belediyelerimiz hizmet üretsin ve Akdeniz Belediyesinde esas açıklamamızı yarın orada yapacağız. Ben yarın Mersin Belediyesinde olacağım” diye konuştu.

Programda, Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tahara Koji, Japonya Yardım ve Kurtarma Derneği (AAR JAPAN) Konako Ono Miyachi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da birer konuşma yaptı.