Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı diyalogu konusuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Onurlu bir diyalogdan yanayız ve bu diyalogun barışla taçlanmasından yanayız. Ama bizlere her sabah şafak operasyonu çekerek, belediye başkanlarımıza cezalar yağdırarak, belediyelerimize kayyım atayarak bu diyalog sürecini dinamitlemektesiniz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a ’terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından belediye binası önünde eylemler başladı. Bunun üzerine Van’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, belediye binası önündeki grupla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk-Kürt kardeşliğinden bahseden mesajlar vermeye başladığını hatırlattı. Hatimoğulları, "Bizler DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak bu ülkenin aydın demokratları olarak, bu ülkenin onurlu muhalefetini yürütenler olarak, onurlu bir barıştan yanayız. Onurlu bir diyalogdan yanayız ve bu diyalogun barışla taçlanmasından yanayız. Ama bizlere her sabah şafak operasyonu çekerek, belediye başkanlarımıza cezalar yağdırarak, belediyelerimize kayyım atayarak bu diyalog sürecini dinamitlemektesiniz" diye konuştu.

"Van ile ilgili verilecek karar tam da bunun sınavı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-Kürt kardeşliği ya da bu ülkenin ilk barışı konusunda çalışacak mısın? Bu konuda ortaya bir tavır koyacak mısın? Ya da şu ana kadar senin emrinle devam eden belediyelerimize operasyonlara devam mı edeceksin? Burada bütün Türkiye şunu bilecek; kim barıştan yana, çözümden yana, kim Türk, Kürt ve bütün halkların kardeşliğinden yana, kim iç barıştan yana, kim yana değil. İşte şimdi tam sınav zamanı, Van ile ilgili verilecek karar tam da bunun sınavı olacak. O nedenle biz buradan bir kez daha diyoruz ki kendimize de kentimize de irademize de sahip çıkmaya devam edeceğiz."