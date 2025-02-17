Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kayyumun vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak için parke taşı döşediği yolu DEM Partili belediye bozmuştu. Konunun basında yer almasının ardından belediye, kullanılamaz hale getirdiği yolun çözümünü kaya parçaları dökmekle buldu.

Mazıdağı ilçesinde kayyum, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlaması için ilçede bulunan bütün yol ve sokaklara parke taşı döşedi. DEM Partili belediye ise 3 ay önce altyapı sorunu nedeniyle kazdığı yolu kendi halinde bıraktı. Yağmur yağışı sonrası yol çamur deryasına döndü. Yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar ise duruma isyan etti. İHA’nın konuyla ilgili haberinin ardından harekete geçen DEM Partili belediye, çözümü kaya parçaları dökerek buldu. Belediye tarafından yola kaya parçalarının dökülmesinin ardından sokak sakinleri bir kez daha tepkisini gösterdi.