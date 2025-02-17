Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye makam odasında bulunan fotoğrafını indirdiği için hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten devam eden davası bulunan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Tatvan’daki bir basın toplantısında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten" hakkında açılan iki ayrı soruşturmadan dolayı bugün öğle saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan Erol, ifade için Tatvan Adliyesine götürüldü. Soruşturma dosyalarıyla ilgili savcıya ifade veren Erol, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı basın açıklaması yapan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, yaklaşık 7-8 ay önceki bir toplantıdaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten hakkında açılan iki ayrı soruşturmadan dolayı ifade verdiğini belirtti. Görevine kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Erol, "Hiçbir hukuki gerekçe olmadan araçsallaştırılmış yargı eliyle muhalefet, özellikle partimiz ve belediyelerimiz asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılmaktadır" dedi.