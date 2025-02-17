DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile avukatlarından oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) temaslarını sürdürüyor. Dün KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Neçirvan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmede İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Heyet yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.