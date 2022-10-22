Düzce Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak için Delta Alfa Çorap fabrikası çalışanlarına meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak için Delta Alfa Çorap fabrikası çalışanlarına meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayında halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler özellikle kadın çalışanın fazla olduğu Delta Alfa Çorap fabrikasında çalışan kadınlara küçük guruplar halinde bilgilendirmeler yaptılar.

Eğitimde; kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri gerektiği meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurmaları gerektiği aktarıldı. Ayrıca bilgilendirmede “40 yaşından sonra 2 yılda bir kez doktora meme muayenesi ve mamografi yaptırmalısınız. Bu şekilde takip edilen kadınlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında azalma sağlandığı tespit edilmiştir. Mamografi KKMM ile tespit edilemeyecek kadar küçük, erken lezyonların saptanmasında yararlı bir görüntüleme ve tarama yöntemidir. Mamografinin 40 yaşından sonra yapılma sebebi: yapılan çalışmalarda meme kanserinin 40 yaştan sonra görülme ihtimali daha fazla olduğu için ve mamografi de tıpkı röntgen çekmek gibi gereksiz yapıldığında meme dokusuna zarar verebileceği için 40 yaşından sonra rutin tarama önerilmektedir” denildi.