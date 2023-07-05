Konya’nın Akşehir ilçesinde, 64’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde dellallar cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti.

İlk olarak Akşehir Belediyesine gelen dellallar Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek Başkandan bahşiş aldı. Dellalar davulun tokmağını Başkan Akkaya’ya vererek şenlik daveti yaptırdı. Başkan Akkaya, “64’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize tüm Akşehirimizi, Konyamızı, ülkemizi ve yurt dışındaki tüm herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu güzel bir şenlik hazırladık. Bu şenlikte Nasreddin Hoca’mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Belediyenin ardından Akşehir Hükümet Konağı’na geçen dellallar burada İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel makamında ziyaret etti. Kaymakam Özel, 64’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şenliğe katılmak isteyen herkesi Akşehir’e beklediklerini belirtti.

Sokaklarda ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet eden dellallar daha sonra Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçerek, burada da Başkan Ender Kalkan ile görüşüp şenliğe davet etti. Başkan Kalkan davulcuya bahşiş verip tokmağı eline alıp davulu çalarak şenliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.