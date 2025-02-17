Kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Sincan Belediyesi, izleyenler tarafından çok sevilen "Deliler Koğuşu" oyununu bir kez daha seyircilerle buluşturdu. Çeşitli toplumsal olaylara değinen oyun, akıl hastanesinde yaşayan hastaların geçmişleriyle yüzleşmelerini anlatıyor.

Sincan Belediyesi’nin kültür, sanat etkinlikleri kapsamında sahnelediği "Deliler Koğuşu" adlı tiyatro oyunu seyircilerden bir kez daha tam not aldı. Çok sevilen oyun yoğun talep doğrultusunda yeniden Lale Konferans ve Tiyatro Salonu’nda Sincanlı vatandaşlarla buluştu. Akıl hastanesinde geçen oyun, her karakterin tek tek psikolojik sorunlarını ve hikayelerini inceliyor. Var olan toplumsal olaylara da değinen "Deliler Koğuşu" oyunu seyircileri derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor.

"Bizim öncelikli gündemimiz vatandaşlarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturmak"

Vatandaşların büyük beğenisini toplayan oyunda bu kez Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da seyircilerin arasındaydı. Tiyatro oyunu gösterimine katılan Başkan Ercan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim belediyecilik anlayışımız sadece kaldırım, asfalt yapmak, çöp toplamak değil. Bizim öncelikli gündemimiz vatandaşlarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturmak. Çocuklarımız, gençlerimiz, Sincan’da yaşayan tüm vatandaşlarımız için kültür, sanat, spor ve bilime katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Toplumun her kesimi için anlamlı mesajlar barındıran bu tiyatrodaki tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Çocukların gönüllerince eğlendiği, zulmün bittiği, güçlünün zayıfı ezmediği, Siyonist sömürünün bittiği ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünya diliyorum."