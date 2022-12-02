Erzurum’da geçen hafta bir iş yerinin duvarını delip hırsızlık yapan ve yakalanmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı. 30 adet suç kaydı bulunan şahıs, iş yerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Erzurum’da geçen hafta bir iş yerinin duvarını delip hırsızlık yapan ve yakalanmamak için güvenlik kamerasını bile çalan hırsız polisten kaçamadı. 30 adet suç kaydı bulunan şahıs, iş yerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Erzurum’un Rabiana Mahallesi Gülahmet Caddesi’nde geçen hafta filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsız, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı. Hafta sonu kapalı olan dükkana, binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsız, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımıyla kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsız; bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtığı delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Turan ise dükkanının duvarındaki deliği görünce polisi aradı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen kamera kaydı görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin 30 adet suç kaydı bulunan Yusuf Z. olduğu tespit edildi. Yusuf Z., iş yerinden çalmış olduğu kol saati, mont, çakmak vb. malzemelerle birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, şüpheli Yusuf Z.’nin yine aynı cadde üzerinde bulunan bir mobilya deposundan yatak ve baza çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakkında tanzim edilen 2 hırsızlık dosyası sebebiyle adli makamlara sevk edilen şüpheli, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.