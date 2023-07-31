Oğuzeli Belediyesi’nin ’Deliklitepe Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri ile Turizmde Yerini Alıyor’ projesi Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri" ödül töreninde ‘Yılın Proje Ödülü’ne layık görüldü.

Kayseri İl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Oğuzeli Belediyesi’nin ödülü Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz tarafından Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a takdim edildi.

Gaziantep’te bir ilke imza attık

Delikli Tepe Seyir Terası Projesi’ni ödülle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu ödül belediyemizin, Oğuzeli’nin tarihi ve kültürel mirasına ne kadar önem verdiği ve sahip çıktığını ispatlayan bir ödüldür” dedi.

Başkan Kılıç konuşmasında “Marifet iltifata tabi derler yaptığımız çalışmaların takdir görmesi ve ödüllendirilmesi bizi ve çalışanlarımızı motive eden bir güç. Ben bu projemizde emeği geçen bize omuz veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız proje Türkiye’de örnek olabilecek bir proje.

Ödüle layık görülen projemizde coğrafyamızın en yüksek tepesi olan Deliklitepe dediğimiz tarihi bir mekanımız var. Bu mekanımızda tarihi sporlarımız olan binicilik, okçuluk, piknik alanı ve seyir terası projemizin ana temasını oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile Gaziantep’te bir ilke imza attık. Bu tesisimiz yüksek bir tepede olduğu için uçakların havalimanından iniş ve kalkışını çıplak gözle izleyebildiğiniz bir mekan. Aynı zamanda barak ovasını, iki sulama barajını izleyebileceğiniz bir mekan. Türkiye’de çok yere nasip olan bir lokasyonda yapılan bir proje oldu.

Delikli Tepe Seyir Terası Projesini ödüle layık gören Yerel Yönetimler Dergisi’ne ve Jüri Heyetine şahsım ve Oğuzelili hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.