Van’ın Erciş ilçesinin Haydarbey ve Kadirasker mahallerinin tarım arazileri, büyükşehir belediyesinin beton sulama kanalı projesiyle suya kavuştu.

Van’ın Erciş ilçesinin Haydarbey ve Kadirasker mahallerinin tarım arazileri, büyükşehir belediyesinin beton sulama kanalı projesiyle suya kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal alanda yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Erciş ilçesinde bulunan Deliçay Deresi, büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği tarımsal proje ile bölge çiftçisine can suyu oldu. Yıllardır Haydarbey ve Kadirasker mahallelerinin ortasından geçmesine rağmen toprak sulama kanalları ile ancak suyun yüzde 15’inin araziye ulaştığı bölgede çalışma başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mahallelerin arazi sulama suyu ihtiyacını yaptığı beton su kanalı ile giderdi. Deliçay’dan gelen suyu 6 kilometrelik kanal ile tarım arazilerine ulaştıran büyükşehir belediyesi, çalışmaların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 350 hektar araziyi suyla buluşturdu.

Yanı başlarındaki Deliçay’ın yıllardır boşa aktığını ve faydalanamadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Fethi Soysal, su ile birlikte arazilerinin değerleneceğini belirtip emeği geçenlere teşekkür etti. Soysal, "Allah devletimize zeval vermesin. Üretim 1 ise 5 olacak. Mahallemiz zaten domates üretiminde merkez konumundadır. Bunun yanında biber, yonca, buğday gibi birçok ürün yetişiyor. Bu kanal da bizim için gerçekten harika oldu. Daha önce mahalleli toplanıp küreklerle toprak kanalı kazıp suyu araziye ulaştırmaya çalışıyorduk. Suyumuz gitmiyordu. İnşallah artık rahat gidecek. Su kaybımız olmayacak. Kavga, dövüş olmadan rahat bir sulama olacak" dedi.

Mahallenin Deliçay’ı kullanmak gibi bir imkânı olmadığını ve suyun değerlendirilemediğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ise geçtiğimiz yıl bölgede çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Yusuf Altun, "Su, mahallelinin çalışmasıyla toprak kanalda ancak 1-2 kilometre geliyor, yüzde 90’ı kayboluyordu. Projemiz ile tarımla uğraşan bu iki mahallemiz sudan tam anlamıyla faydalanıp üretimini arttıracaktır. Genelde domates hasadı yapılıyor burada, günlük 600 tonu bulan. Çiftimiz bunu iki katına çıkaracaklarını ifade ettiler. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Proje yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu tamamlanarak hizmete sunuldu.