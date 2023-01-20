Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Dede Korkut’u Bir de Çocuklardan Dinleyin" projesinin ilk gösterisi, Deli Dumrul hikâyesi ile Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda seyirciyle buluştu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Dede Korkut’u Bir de Çocuklardan Dinleyin" projesinin ilk gösterisi, Deli Dumrul hikâyesi ile Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda seyirciyle buluştu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in katıldığı programda Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulun konferans salonunda “Deli Dumrul” hikâyesini canlandırdı. Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler de programda yer aldı. Dede Korkut hikâyelerinin çocuklarımıza en iyi şekilde aktarılması ve gelecek nesillere taşınmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde öğrencilerin sergilediği oyun, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Şehitler İmam Hatip Ortaokulu tarafından sahnelenen Deli Dumrul oyununun ardından öğrencileri tebrik eden Vali Cüneyt Epcim ve Rahmi Güney öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildiler.