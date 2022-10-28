Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şubesi Delege İstişare toplantısında yeni seçilen delegelerle bir araya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şubesi Delege İstişare toplantısında yeni seçilen delegelerle bir araya geldi.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Şube Seçimlerinde delege seçilen işçilerle GMİS Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Delegelerle istişare toplantısında bir araya gelen Demir, amaçlarının şube yönetiminde çeşitli görevlere aday olan arkadaşların delegelerle tanışarak kendilerini tanıtmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynaşmak için bir arada olduklarını ifade eden Demir, “Delege kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz. 12’nci Olağan Taban Seçimimizde sizler delege olarak seçildiniz. Öncelikle Amasra’da 41 madenci kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada olmamızın sebebi hem kaynaşalım hem birbirimizi tanıyalım. Hem de mevcut arkadaşlarımızın içerisinde aday adayı olan arkadaşlarımız vardı. Kısaca onlar bizlere kendilerini hem tanıtsınlar, hem tanışalım istedik. Delege arkadaşlarımız aday adayı olan arkadaşlarımızı tanısın istedik. Delege seçimlerinde arkadaşlarımızın arasında hiçbir ayrım yapmadan, birlik beraberlik içerisinde mücadelemizi tek liste içerisinde yapalım istedik. Sizler de bu teveccühü gösterdiniz Üzülmez olarak. Ben hepinize havza tarihinde ilk kez bu onuru yaşatan madenci kardeşlerimiz sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Demir’in konuşmasının ardından şube yönetiminde çeşitli görevlere aday olan madenciler kendilerini tanıttı.