İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, "Cumhuriyete Giden Yol" konferansında, yüz yılın öncesini konu alarak Cumhuriyetin ilanını hazırlayan süreçleri ve Türkiye Yüzyılına miras kalan kurucu vizyonun önemini anlattı.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, her tarihsel süreci hazırlayan bir öncül süreç olduğundan söz ederek başlayan Prof. Dr. Metin, "Cumhuriyet, zorlu ve meşakkatli mücadeleler sonunda, ulvi bedeller ödenerek kazanılmış bir zaferdir. Bu zafer, kazanılma süreçleri bakımından önemlidir. Eğer yüz yılı kutlamanın gururunu paylaşıyor ve ilelebet yaşayacak olan Cumhuriyet ülküsünü paylaşıyorsak, yüz yılı anlamlı kılan bir mücadelenin minnetini de paylaşmamız gerekir. Her yüzyıl, bir önceki yüzyılın devamı olarak ya bir mirası ya da bir borcu devralır. Cumhuriyet Yüzyılı da, Türkiye Yüzyılına giden yoldur ve hepimizin ortak mirasıdır." dedi.

Cumhuriyetin kuruluş sürecinde Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleşen inkılap bilincini aktaran Prof. Dr. Metin, dönemin koşullarını ve Cumhuriyetin bir demokrasi ülküsü olarak gerçekleşme safhalarını özetledi. Dönemin kaynaklarına ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmalarına atıflar yaparak Cumhuriyete giden yolun ufuk ötesi vizyonuna dikkat çeken Prof. Dr. Metin, "Cumhuriyet her zaman geleceğe yönelik bir vizyon ve zaman yatırımı olarak gelişmeyi hedefler. Atatürk’ün mirası da tam olarak bu vizyon ve gelişime işaret eder. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu yönüyle önemlidir. Çünkü her yüzyıl, bir öncekinden daha fazlasını ve daha yükseğini gerçekleştirmeye muktedir olduğumuzda Cumhuriyetin kurucu emeklerine ve vizyonuna sadık kalabiliriz. Bizlere bu vizyonu miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehit ve gazilerimize minnetlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.