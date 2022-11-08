Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Karabağ Zaferi Konferansına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Karabağ Zaferi Konferansına katıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın, Zaferin ikinci yıl dönümüne girilirken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Karabağ Zaferi Konferansı, Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" başlıklı konferansa katıldı.

Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgalinin oluşturduğu tahribat ve bölgedeki Ermeni terörü, Karabağ Zaferi’nin askeri stratejiler açısından değerlendirilmesi, zaferin kısa, orta ve uzun vadede bölge dinamiklerine ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere etkileri ile Karabağ Zaferi’nin medya ve enformasyon boyutunun da ele alındığı konferansa, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın da katıldı.