Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlerinde başarılar diledi.

Dekan Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve beraberindekiler Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, okul hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

C vitamini deposu kuşburnu köylerde yorucu bir çalışmanın ardından marmelat olarak kavanozlara giriyor

C vitamini deposu kuşburnu köylerde yorucu bir çalışmanın ardından marmelat olarak kavanozlara giriyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.