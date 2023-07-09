Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, İsveç’te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur’an-ı Kerim’e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak lanetledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Dekan Çelik, "Bazı Avrupa ülkelerinde görülen ve sistematik bir hal alan İslam’a, Kur’an’a, Hazreti Peygamber’e ve Müslümanların diğer değerlerine yönelik saldırılar artmaktadır. En son İsveç’te ortaya çıkan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıyı düşünce özgürlüğü altında değerlendirmek mümkün değildir. Bu tür saldırıları telin ediyor, Batılı çevreleri, özellikle de devlet adamlarını, gazetecileri, bilim, kültür ve siyaset insanlarını değerlerimize karşı saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

Çelik, ayrıca İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyinin de bir bildiri yayınlayarak, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadığını kaydetti.