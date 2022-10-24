Sakarya’da küçük yaştaki çocuğun eline silah veren kişiler ateş ettirip o anları kayda aldı. Gözlerini kapatarak seri şekilde tetiğe basan çocuk, rastgele havaya ateş açtı. Saniye saniye kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler daha sonrasında silindi.

Sakarya’da küçük çocuğun eline silah verip ateş ettiren kişiler, o anları saniye saniye kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tepki toplayan görüntüler daha sonra silindi.

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